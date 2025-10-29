Milano 15:38
43.181 +0,12%
Nasdaq 15:38
26.159 +0,57%
Dow Jones 15:38
47.927 +0,46%
Londra 15:38
9.747 +0,52%
Francoforte 15:38
24.185 -0,39%

Francoforte: balza in avanti Siemens Energy

Seduta positiva per il leader delle energie rinnovabili, che avanza bene del 2,02%.
