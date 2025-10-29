Imprese, Meloni: "Capitale umano il patrimonio più prezioso. Fondamentale investire nelle competenze"

(Teleborsa) - "La responsabilità delle decisioni è connaturata al vostro ruolo, e questo vi rende uno dei pilastri dell'economia reale di questa Nazione. Senza di voi, senza la vostra quotidiana laboriosità e intraprendenza, l'Italia non sarebbe la grande Nazione che è: una potenza economica, industriale e culturale, apprezzata e rispettata in tutto il mondo. Se un manager o un dirigente d'azienda non pensa in grande e non lancia il cuore oltre l'ostacolo, semplicemente non è tagliato per il ruolo che gli è stato affidato. Può far altro, di certo non guidare un'impresa. Dirigenti e lavoratori, insieme, sono il carburante che permette al nostro tessuto produttivo e industriale di correre, reagire alle intemperie della storia e rialzarsi dopo ogni caduta". È il messaggio che laha inviato in occasione dell'che celebra, quest'anno ottant'anni di attività."Il capitale umano – ha proseguito– è il patrimonio più prezioso che abbiamo, perché è il patrimonio che ci permette di rimanere competitivi a livello internazionale e che rende il Made in Italy una sintesi unica tra qualità, artigianalità, tradizione, innovazione, gusto del bello e stile di vita italiano. Essere consapevoli di ciò che siamo e di ciò che sappiamo fare, della nostra storia e della nostra identità, è il presupposto per generare valore, ricchezza e crescita duratura. Ecco perché, in un contesto internazionale altamente competitivo e attraversato da cambiamenti epocali, ènon solo nella fase della formazione scolastica e universitaria ma lungo tutto l'arco della vita, nei luoghi di lavoro e nelle società. È il sapere, in questo tempo, che fa la differenza e che può consentire ad una Nazione di cambiare passo. È una priorità che il Governo ha ben chiara, e che ci ha spinto in questi anni a concentrare sforzi e risorse per colmare quel disallineamento che esiste tra le esigenze delle imprese e le professionalità disponibili. È altrettanto fondamentale fare in modo che le competenze che sono presenti in azienda, e che ne rappresentano la ricchezza, siano trasmesse alle giovani generazioni. È un processo cruciale, soprattutto per il tessuto produttivo e industriale italiano, che sapete bene si fonda sulle piccole e medie imprese e sulle imprese familiari. Il Governo ha già previsto, non ultimo nelall'esame del Parlamento, delle misure per incentivare e sostenere questo percorso, ma siamo consapevoli di quanto ci sia ancora tanto da fare per garantire un'effettiva e concreta staffetta generazionale e di quanto, anche in questo ambito, sia fondamentale il vostro contributo"."I principali indicatori – ha spiegato– ci restituiscono oggi la fotografia di un'Italia solida, che è tornata a correre e che è in grado di affrontare le difficoltà meglio di altre Nazioni europee. Il merito di questo successo non è ovviamente del Governo, ma delle imprese e dei loro lavoratori. Noi ci siamo limitati a fare la nostra parte, che è quella di mantenere i conti in ordine, concentrare le risorse a disposizione su alcune grandi priorità e creare un ambiente il più possibile favorevole a chi produce ricchezza e occupazione. Lasi inserisce nel solco di quelle precedenti e prevede misure e interventi concreti per sostenere l'occupazione e chi fa impresa. Penso alla scelta di garantire, alla, ale allaper sostenere l'innovazione tecnologica delle imprese. Provvedimenti che disegnano una strategia e che puntano a consolidare quel cammino di crescita e sviluppo che l'Italia ha ripreso a percorrere in questi anni. C'è ancora tanto lavoro da fare, ne siamo consapevoli, ma – ha concluso la presidente del Consiglio – sappiamo che in questa sfida non siamo soli e che potremo sempre contare sul vostro contributo e su quello di tutti coloro che hanno a cuore il futuro di questa Nazione".