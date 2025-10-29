Innovazioni digitali, Panetta (Bankitalia): "ruolo banche centrali è cruciale"

(Teleborsa) -non meno profonda di quella che vide protagoniste le città italiane secoli fa, ma assai più rapida e di portata globale. La rivoluzione digitale mette in discussione la stessa idea di moneta, oramai lontana dalle sue forme storiche – dall’oro alle fedi di creditoLo ha detto il Governatore della Banca d’Italianel discorso a conclusione della prima giornata di riunione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea, ospitata a Firenze dalla Banca d’Italia sottolineando che si tratta "di un processo naturale, ma che richiede comprensione e vigilanza.la proliferazione di pseudo-monete digitali private, sottratte alla supervisione,– verso un sistema monetario più integrato ed efficiente –verso un ordine frammentato e fragile. Perché ciò accada, esse devono assumere un ruolo attivo nell’evoluzione tecnologica della finanza e dei pagamenti"."In questa direzione siBanca d’Italia e delle altre banche centrali nazionali: garantire che, anche nell’era digitale, i cittadini possano contare su servizi finanziari affidabili, fondati su una moneta pubblica, nei pagamenti tanto al dettaglio quanto all’ingrosso. È questo l’obiettivo che guida i progetti sull’euro digitale e sull’integrazione del sistema TARGET per i pagamenti all’ingrosso con la tecnologia a registri distribuiti (distributed ledger technology, DLT)", conclude Panetta.