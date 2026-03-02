Bankitalia, Panetta presenta nuovo piano strategico: processi più agili e impiego risorse più flessibile

(Teleborsa) - L'"si inserisca oggi in un, segnato da tensioni geopolitiche, da un'accelerazione senza precedenti dell'innovazione tecnologica e da crescenti rischi di frammentazione economica, che alimentano un quadro interno e internazionale incerto e in continua evoluzione". Lo ha detto ilnella lettera che accompagna ildi Via Nazionale.In questo scenario, per la Banca è "essenziale saper reagire con prontezza alle sollecitazioni provenienti dall'esterno, sia sul piano dell'analisi - attraverso un uso sempre più integrato e intensivo dei dati, quelli non tradizionali, il ricorso a strumenti previsivi avanzati e la capacità di intercettare tempestivamente i possibili cambiamenti strutturali - sia nell'esercizio dei propri compiti istituzionali. Ciò", ha spiegato Panetta.Tra le altre cose, "l'sarà finalizzata a migliorare la qualità dei servizi istituzionali, semplificare i processi, ridurre gli oneri interni e rafforzare la capacità della Banca di rispondere alle esigenze di un sistema economico e finanziario in rapido mutamento - ha evidenziato - A ciò si affianca la necessità di un quadro di governance chiaro e solido, in grado di garantire coerenza, controllo dei rischi e verifica continua dei risultati".Per quanto riguarda le attività di vigilanza, il Governatore ha detto che ", il presidio antiriciclaggio e la tutela della clientela, adeguandoli all'evoluzione dei modelli di attività degli intermediari e delle prassi di mercato determinate dall'innovazione tecnologica nel settore finanziario."Una, sia con riferimento alle attività proprie dell'Istituto, sia in relazione al ruolo infrastrutturale svolto a beneficio dell'intero sistema economico e finanziario italiano", ha aggiunto.