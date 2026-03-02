Milano 16:07
46.209 -2,12%
Nasdaq 16:07
24.860 -0,40%
Dow Jones 16:07
48.837 -0,29%
Londra 16:07
10.762 -1,36%
Francoforte 16:06
24.703 -2,30%

Bankitalia, Panetta presenta nuovo piano strategico: processi più agili e impiego risorse più flessibile

Per il triennio 2026-2028

Economia
Bankitalia, Panetta presenta nuovo piano strategico: processi più agili e impiego risorse più flessibile
(Teleborsa) - L'azione della Banca d'Italia "si inserisca oggi in un contesto particolarmente complesso, segnato da tensioni geopolitiche, da un'accelerazione senza precedenti dell'innovazione tecnologica e da crescenti rischi di frammentazione economica, che alimentano un quadro interno e internazionale incerto e in continua evoluzione". Lo ha detto il Governatore Fabio Panetta nella lettera che accompagna il Piano Strategico per il triennio 2026-2028 di Via Nazionale.

In questo scenario, per la Banca è "essenziale saper reagire con prontezza alle sollecitazioni provenienti dall'esterno, sia sul piano dell'analisi - attraverso un uso sempre più integrato e intensivo dei dati, quelli non tradizionali, il ricorso a strumenti previsivi avanzati e la capacità di intercettare tempestivamente i possibili cambiamenti strutturali - sia nell'esercizio dei propri compiti istituzionali. Ciò richiede processi decisionali più agili e un impiego delle risorse più flessibile", ha spiegato Panetta.

Tra le altre cose, "l'adozione responsabile di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale sarà finalizzata a migliorare la qualità dei servizi istituzionali, semplificare i processi, ridurre gli oneri interni e rafforzare la capacità della Banca di rispondere alle esigenze di un sistema economico e finanziario in rapido mutamento - ha evidenziato - A ciò si affianca la necessità di un quadro di governance chiaro e solido, in grado di garantire coerenza, controllo dei rischi e verifica continua dei risultati".

Per quanto riguarda le attività di vigilanza, il Governatore ha detto che "puntiamo a rendere più efficaci la supervisione sugli intermediari, il presidio antiriciclaggio e la tutela della clientela, adeguandoli all'evoluzione dei modelli di attività degli intermediari e delle prassi di mercato determinate dall'innovazione tecnologica nel settore finanziario.

"Una particolare attenzione sarà dedicata al presidio dei rischi cibernetici, sia con riferimento alle attività proprie dell'Istituto, sia in relazione al ruolo infrastrutturale svolto a beneficio dell'intero sistema economico e finanziario italiano", ha aggiunto.
Condividi
```