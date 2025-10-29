Israele: "Dalle 9 tornata in vigore tregua a Gaza"

(Teleborsa) - Dopo una notte di intensi bombardamenti, dalle 10 di questa mattina (9 italiane), il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza è nuovamente in vigore. Sono 63 – secondo quanto riporta riporta l'agenzia palestinese Wafa – i palestinesi, tra cui 24 bambini, uccisi nella serie di attacchi aerei israeliani in corso contro case e tende di sfollati in varie parti della Striscia di Gaza. Ieri il fragile equilibrio della tregua si è spezzato. Di nuovo. Israele lamenta di essere stata ingannata per la consegna da parte di Hamas dei resti di un israeliano che non corrispondevano, come dichiarato, a quelli del sedicesimo ostaggio ma a Ofir Tzarfati, rapito il 7 ottobre 2023 e morto in prigionia, il cui corpo era stato già recuperato dall'Idf in parte nel dicembre dello stesso anno e in parte a marzo 2024. La tensione sale anche dopo un attacco di militanti di Hamas alle forze dell'Idf con cecchini e missili anticarro a cui gli israeliani rispondono con fuoco di artiglieria. Sull'onda dell'indignazione. E poco dopo i caccia dell'Iaf hanno ricominciato ad attaccare: a Rafah, dove poche ore prima si erano già registrati scontri tra i miliziani e i soldati dell'Idf. Ma anche a Gaza City, con tre raid che, secondo fonti palestinesi, avrebbero colpito un'area vicino al più grande ospedale del nord della Striscia, causando almeno due morti., che secondo quanto riferito da un un funzionario israeliano al giornalista Barak Ravid avrebbe sottolineato la necessità di un coordinamento con gli Stati Uniti per determinare quali misure adottare, sembra così aver ceduto alle. E a quelle delle famiglie degli ostaggi. "Il fatto che Hamas continui a giocare e non trasferisca immediatamente i corpi di tutti i nostri soldati caduti è di per sé la prova che l'organizzazione terroristica è ancora in piedi. È ora di spezzare quelle gambe una volta per tutte – ha tuonato ilDobbiamo distruggerlo completamente". Anche ilha accusato Hamas di "deridere i cittadini israeliani e di giocare in modo crudele e cinico con le emozioni delle famiglie degli ostaggi caduti". E su X ha annunciato l'intenzione di chiedere a Netanyahu "di arrestare di nuovo tutti i terroristi rilasciati nell'ambito dell'accordo" in Cisgiordania dove, ieri, in mattinata la polizia israeliana aveva annunciato, tra l'altro, di aver ucciso tre palestinesi definiti membri di "una cellula terroristica", in un raid dell'esercito nel villaggio di Kfar Kud, vicino a Jenin.Hamas ha intanto lanciato la sua rappresaglia, fermando l'annunciata consegna, prevista in serata, del corpo di un altro rapito, accusando il nemico di aver violato per primo i termini dell'accordo, rompendo la già fragile tregua. Tregua che l'amministrazione Trump continua a sostenere con forza liquidando i fatti della giornata come schermaglie: "Il cessate il fuoco sta tenendo. Credo che la pace a Medio Oriente resisterà nonostante le scaramucce", ha commentato il"Hanno eliminato un soldato israeliano, quindi gli israeliani hanno reagito e dovevano reagire. Quando succede, devono rispondere. Nulla metterà a rischio il cessate il fuoco. Hamas rappresenta solo una piccola parte della pace in Medio Oriente e deve comportarsi di conseguenza. Hamas è una piccolissima parte della pace in Medio Oriente. Se dovessimo, elimineremmo Hamas molto facilmente, e sarebbe la sua fine. Preferiremmo di no. Abbiamo stretto un accordo con loro", ha dichiarato ilcommentando gli attacchi di Israele sulla Striscia di Gaza a bordo dell'Air Force One diretto in Corea del Sud.