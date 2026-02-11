Cina, Inflazione in frenata allo 0,2% a gennaio e sotto attese

(Teleborsa) - L'inflazione è tornata a frenare in Cina
, confermando una possibile stagnazione dei consumi e, più in generale, la fase di rallentamento della più grande economia asiatica. Secondo i dati dei National Bureau, l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto dello 0,2%
su base mensile a gennaio, ion linea con il mese precedente, ma al di sotto del consensus (+0,3%). La variazione tendenziale
dell'inflazione ha frenato bruscamente allo 0,2%,
risultando inferiore sia alla variazione del mese precedente (+0,8%) sia alle attese degli analisti (+0,4%).
Sempre a gennaio, i prezzi alla produzione
hanno rallentato la caduta, segnalando un decremento dell'1,4% inferiore al -1,5% atteso
ed al -1,9% di dicembre.