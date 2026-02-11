Milano 10-feb
Cina, Inflazione in frenata allo 0,2% a gennaio e sotto attese

(Teleborsa) - L'inflazione è tornata a frenare in Cina, confermando una possibile stagnazione dei consumi e, più in generale, la fase di rallentamento della più grande economia asiatica. Secondo i dati dei National Bureau, l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto dello 0,2% su base mensile a gennaio, ion linea con il mese precedente, ma al di sotto del consensus (+0,3%).

La variazione tendenziale dell'inflazione ha frenato bruscamente allo 0,2%, risultando inferiore sia alla variazione del mese precedente (+0,8%) sia alle attese degli analisti (+0,4%).

Sempre a gennaio, i prezzi alla produzione hanno rallentato la caduta, segnalando un decremento dell'1,4% inferiore al -1,5% atteso ed al -1,9% di dicembre.


