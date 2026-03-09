Milano 6-mar
Cina, inflazione febbraio in marcata accelerazione a +1,3% oltre le attese

(Teleborsa) - L'inflazione è tornata ad accelerare in Cina, derivante in gran parte dall’aumento della spesa durante le festività del Capodanno Lunare all’inizio di febbraio. Secondo i dati dei National Bureau, l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto dell'1,0% su base mensile a febbraio, ben oltre il mese precedente (+0,2%).

La variazione tendenziale dell'inflazione ha accelerato bruscamente al +1,3%, risultando superiore sia alla variazione del mese precedente (+0,2%) sia alle attese degli analisti (+0,9%).

Sempre a febbraio, i prezzi alla produzione hanno rallentato la caduta, segnalando un decremento dell0 0,9% inferiore al -1,1% atteso ed al -1,4% di gennaio.

