Lagarde elogia Mattarella: fiducia degli italiani in Lei continua a crescere

Economia
(Teleborsa) - "In un momento in cui in tutta Europa la fiducia delle istituzioni è messa alla prova, la fiducia che gli italiani ripongono invece in Lei e nella Presidenza della Repubblica ha continuato a crescere". Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde durante un incontro a Firenze del direttorio BCE con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Parlare davanti a un servitore pubblico di questa levatura devo ammettere che può far aumentare la preoccupazione di essere all'altezza della situazione e di riuscire a dare voce alle sfide che l'Europa si trova a dover affrontare – ha aggiunto Lagarde –. Per questo per aiutarmi in questo compito ho deciso di invitare due celebri fiorentini". La presidente Bce si è quindi cimentata nel racconto di un dialogo immaginario tra due storici personaggi della Firenze rinascimentale, Giovanni de' Medici e Niccolò Machiavelli.

La riunione è stata organizzata e ospitata dalla Banca d'Italia, presente con il governatore Fabio Panetta che a sua volta è intervenuto alla cerimonia.
