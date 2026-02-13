XTB: il 75% degli italiani non investe per paura e mancanza di capitale

(Teleborsa) -- fintech internazionale che offre servizi di investimento online – presenta i risultati di una ricerca, condotta da, per indagare atteggiamenti e barriere degli italiani nei confronti dei mercati finanziari.percezioni di rischio e vincoli economici continuano a frenare l’accesso agli strumenti di investimento, nonostante il contesto di crescente digitalizzazione dei servizi finanziari.Dallo studio emerge che, confermando unrispetto all’investimento come scelta di gestione del risparmio. Tra i non investitori, le motivazioni principali rimandano a ostacoli di natura concreta: il 41% indica, infatti, di non avere un capitale iniziale sufficiente per iniziare a investire.Accanto alla dimensione economica, si colloca un elemento psicologico con il 28% degli intervistati che dichiara di avere paura di perdere i propri soldi. La percezione che" è confermata dal fatto che molti italiani leghino la possibilità di investire a un improvviso incremento delle risorse disponibili:In pratica, gli italiani ritengono la loro attuale condizione economica come minima e non intendono rischiare di comprometterla.Nel rapporto con gli investimenti pesa anche un deficit di fiducia verso gli attori del sistema. Tra le ragioni indicate dai non investitori compaiono, infatti,la convinzione che investire sia solo un gioco d’azzardo (12%) e la preferenza per soluzioni considerate più tradizionali, come il mantenimento dei risparmi in conti di risparmio o in immobili (20%) o, in misura minore, "sotto il materasso" (5%).La ricerca evidenzia, inoltre,tramite leve informative e di contesto. Tra i non investitori, il 10% indica che inizierebbe a investire se avesse informazioni più chiare e trasparenti, mentre il 9% si dichiara persuadibile da consigli affidabili provenienti da una persona di fiducia, a conferma del ruolo chiave della chiarezza informativa e della consulenza di qualità.Di particolare rilievo è, tuttavia,: il 26% dei non investitori afferma che nulla potrebbe convincerli a investire. Questo dato testimonia una sfiducia profonda, o una totale disaffezione verso i mercati finanziari, che rende ancora più urgente un lavoro di lungo periodo su educazione finanziaria, comprensione del rischio e consapevolezza degli strumenti disponibili.Secondo lo studio, dunque,vulnerabili o semplicemente insicuri davanti a scelte che percepiscono come rischiose e che manifestano il timore di andare incontro alla perdita del proprio denaro. A questo si affianca una certa sfiducia negli esperti del settore come i broker, che ad oggi non riescono ancora a rappresentare agli occhi degli italiani una fonte affidabile di informazione su questo tema.