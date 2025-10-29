Milano 15:43
43.178 +0,11%
Nasdaq 15:43
26.135 +0,47%
Dow Jones 15:43
47.943 +0,50%
Londra 15:43
9.747 +0,52%
Francoforte 15:43
24.170 -0,45%

Londra: risultato positivo per Anglo American

Migliori e peggiori
Londra: risultato positivo per Anglo American
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società mineraria, in guadagno del 3,29% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Anglo American evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Anglo American rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 30,1 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 29,44. L'equilibrata forza rialzista di Anglo American è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 30,76.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```