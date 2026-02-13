Milano 14:17
Londra: performance negativa per Anglo American

Migliori e peggiori
Londra: performance negativa per Anglo American
(Teleborsa) - Ribasso per la società mineraria, che presenta una flessione dell'1,98%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Anglo American mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,5%, rispetto a +0,95% del principale indice della Borsa di Londra).


La tendenza di breve di Anglo American è in rafforzamento con area di resistenza vista a 35,83 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,74. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 36,91.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
