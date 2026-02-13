Londra: performance negativa per Anglo American

(Teleborsa) - Ribasso per la società mineraria
, che presenta una flessione dell'1,98%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Anglo American
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,5%, rispetto a +0,95% del principale indice della Borsa di Londra
).
La tendenza di breve di Anglo American
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 35,83 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,74. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 36,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)