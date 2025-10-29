Milano 15:44
43.186 +0,13%
Nasdaq 15:44
26.132 +0,46%
Dow Jones 15:44
47.924 +0,46%
Londra 15:44
9.747 +0,52%
Francoforte 15:44
24.165 -0,47%

Madrid: nuovo spunto rialzista per Indra

Madrid: nuovo spunto rialzista per Indra
Seduta vivace oggi per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,91%.
