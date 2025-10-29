Moncler, Jefferies conferma l'Hold e TP a 49 euro (downside potenziale del 9%)

(Teleborsa) - Jefferies
ha confermato il giudizio Hold sul titolo Moncler
e ribadito il target price di 49,00 euro, che incorpora un downside potenziale del 9% rispetto al prezzo di chiusura del 27 ottobre 2025, pari a 53,8 euro.
Una conferma che giunge a valle della pubblicazione dei ricavi dei primi nove mesi del 2025
.
I dati chiave, secondo gli analisti, includono: 1) Il marchio Moncler
nel terzo trimestre ha registrato un -1% ex fx (cons -2%) con DTC/wholesale invariato/-4% rispetto al consensus +0%/-7%; gli esperti ritengono che gli investitori prevedessero un DTC del 2-3% dopo i recenti report dei competitor del lusso. 2) A livello regionale
, il marchio di punta ha registrato un andamento APAC/RoW invariato ex fx (in linea con il secondo trimestre); EMEA a -4% (da -8% nel secondo trimestre), date le pressioni ancora negative, ma in calo, sui viaggiatori, soprattutto americani; e +5% nelle Americhe (+5% nel secondo trimestre). 3) Stone Island
nel terzo trimestre è rimasto complessivamente invariato ex fx (consensus -2%), con un'ulteriore razionalizzazione del wholesale (-8% rispetto a consensus -9%).
Dalla conference call è emerso
che, richiamano gli analisti: "1) La stima del margine EBIT FY di Consensus del 28,3% (JEFe 28,0%) richiederà una 'buona crescita' nel quarto trimestre (presumiamo coerente con i cons evidenziati di seguito); Apparentemente la performance da ottobre ad oggi è stata coerente con tale esigenza (con l'avvertenza che la base comparabile si inasprisce considerevolmente a dicembre). 2) Il gruppo sembra aver esaminato più attentamente gli sforzi sui costi per migliorare la tradizionale equazione di guadagni like-for-like mid-single-digit richiesti per mantenere il margine stabile; tuttavia, la possibilità di un contributo in termini di spazio previsto per il prossimo anno sarà probabilmente determinata in gran parte dalla tempistica esatta dell'apertura del nuovo flagship store di New York. 3) Il prezzo del marchio Moncler per l'autunno/inverno è destinato a moderarsi a low-single-digit (piuttosto che mid-single-digit come nella primavera/estate) nonostante le crescenti sfide del mercato dei cambi; l'entità esatta di low-single-digit deve ancora essere definita, e con essa l'interazione tra trazione del marchio e conservazione del Gross Margin, soprattutto negli Stati Uniti. 4) Le previsioni per la vendita all'ingrosso dell'anno fiscale per il marchio Moncler dovrebbero ora essere più vicine a mid-single-digit piuttosto che all'high-single-digit precedentemente indicato (a causa di un sell-out migliore del previsto)".
Alla luce di ciò Jefferies ha mantenuto le proprie stime praticamente invariate
, affermando che "la valutazione scontata di Moncler probabilmente persisterà".
Ora prevede un DTC del marchio MONC del quarto trimestre stabile, e del +5% nel 2026 (rispetto a +2,3% e +6,6% dei conti correnti). L'ipotesi di Ebit margin per il secondo semestre del 2025 è di -139 punti base al netto delle variazioni della cadenza di marketing (-54 punti base al netto di queste variazioni, rispetto a -1 punto base al netto dei conti correnti), e di -5 punti base al netto delle variazioni del marketing nel 2026 (rispetto a +35 punti base dei conti correnti). L'EBIT di gruppo per il 2025 e il 2026 sono attesi a 848 milioni e 864 milioni rispettivamente, inferiore del 3% e del 7% rispetto alle stime di consensus, che si attestano a 871 milioni e 926 milioni.