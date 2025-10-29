Morgan Stanley rafforza la presenza nei mercati privati con l’acquisizione di EquityZen

Morgan Stanley

(Teleborsa) -ha annunciato l’accordo per l’acquisizione di, piattaforma leader per la compravendita di azioni di società private. L’operazione, soggetta alle consuete approvazioni regolamentari e attesa per la chiusura all’inizio del 2026, rafforza l’ecosistema di servizi di Morgan Stanley nei, ampliando l’offerta dedicata a imprese non quotate, dipendenti e investitori.Fondata nel 2013 e con sede a New York, EquityZen conta oltree ha gestito più direlative a oltre. La sua tecnologia proprietaria consente di facilitare lo scambio di azioni e offrire soluzioni di liquidità a dipendenti e primi investitori, in un processo controllato e integrato con la gestione delle cap table."Con EquityZen uniamo le nostre soluzioni di gestione del capitale con un marketplace per le azioni private, offrendo un servizio end-to-end alle società clienti", ha dichiarato, Head of Morgan Stanley Wealth Management. L’acquisizione arriva in un momento cruciale per il mercato, in cui le aziende restano private più a lungo e cresce la domanda di strumenti di liquidità.Per, CEO di EquityZen, l’operazione rappresenta "un passo verso la scalabilità", con l’obiettivo di "portare i mercati privati al pubblico" attraverso l’integrazione con la rete e i servizi globali di Morgan Stanley.Secondo, responsabile Private Markets di Morgan Stanley, l’accordo "colma il divario tra domanda e offerta nei mercati privati", ampliando le opportunità di investimento per i clienti e rafforzando il posizionamento competitivo della banca in un settore in forte espansione.