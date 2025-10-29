Morgan Stanley rafforza la presenza nei mercati privati con l’acquisizione di EquityZen

(Teleborsa) - Morgan Stanley
ha annunciato l’accordo per l’acquisizione di EquityZen
, piattaforma leader per la compravendita di azioni di società private. L’operazione, soggetta alle consuete approvazioni regolamentari e attesa per la chiusura all’inizio del 2026, rafforza l’ecosistema di servizi di Morgan Stanley nei mercati privati
, ampliando l’offerta dedicata a imprese non quotate, dipendenti e investitori.
Fondata nel 2013 e con sede a New York, EquityZen conta oltre 800.000 utenti registrati
e ha gestito più di 49.000 transazioni
relative a oltre 450 aziende private
. La sua tecnologia proprietaria consente di facilitare lo scambio di azioni e offrire soluzioni di liquidità a dipendenti e primi investitori, in un processo controllato e integrato con la gestione delle cap table.
"Con EquityZen uniamo le nostre soluzioni di gestione del capitale con un marketplace per le azioni private, offrendo un servizio end-to-end alle società clienti", ha dichiarato Jed Finn
, Head of Morgan Stanley Wealth Management. L’acquisizione arriva in un momento cruciale per il mercato, in cui le aziende restano private più a lungo e cresce la domanda di strumenti di liquidità.
Per Atish Davda
, CEO di EquityZen, l’operazione rappresenta "un passo verso la scalabilità", con l’obiettivo di "portare i mercati privati al pubblico" attraverso l’integrazione con la rete e i servizi globali di Morgan Stanley.
Secondo Michael Gaviser
, responsabile Private Markets di Morgan Stanley, l’accordo "colma il divario tra domanda e offerta nei mercati privati", ampliando le opportunità di investimento per i clienti e rafforzando il posizionamento competitivo della banca in un settore in forte espansione.