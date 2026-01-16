Milano 14:19
45.746 -0,23%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 14:19
10.233 -0,06%
Francoforte 14:19
25.297 -0,22%

TSMC, Morgan Stanley alza TP: volano margini e investimenti per l'IA

Finanza
TSMC, Morgan Stanley alza TP: volano margini e investimenti per l'IA
(Teleborsa) - Morgan Stanley ha rivisto al rialzo le proprie stime su Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., portando il target price a 2.088 dollari taiwanesi (un incremento del 5% rispetto al precedente target) e confermando il titolo come "Top Pick". La decisione segue la pubblicazione di risultati trimestrali definiti "esplosivi" e di una guidance sugli investimenti superiore alle aspettative del mercato.

Il principale motore della revisione è stata la forza dei margini lordi. Nel quarto trimestre del 2025, TSMC ha registrato un margine lordo del 62,3%, superando ampiamente le previsioni. Per il primo trimestre del 2026, l'azienda stima margini ancora più elevati, compresi tra il 63% e il 65%. Questa redditività è sostenuta da una combinazione di fattori: revisioni dei listini prezzi, miglioramenti della produttività e un contributo sempre maggiore dei ricavi legati all'intelligenza artificiale. Di conseguenza, TSMC ha alzato il proprio obiettivo di margine lordo a lungo termine al 56% o superiore, rispetto al precedente 53%.

L'azienda ha annunciato un piano di investimenti massiccio per il 2026, con una spesa in conto capitale (capex) stimata tra 52 e 56 miliardi di dollari. Morgan Stanley prevede che tale cifra possa salire ulteriormente a 59 miliardi nel 2027, riflettendo l'accelerazione nell'espansione delle fabbriche (incluse quelle in Arizona e Taiwan) e i costi più elevati per le attrezzature destinate ai nodi produttivi avanzati (2nm e 3nm).

Secondo gli analisti, il collo di bottiglia per lo sviluppo dell'IA non è la disponibilità di energia, ma la fornitura di chip. TSMC ha alzato le stime di crescita annuale composta (CAGR) per i ricavi da semiconduttori IA al 55-59% per il periodo 2024-2029, prevedendo che l'adozione dell'IA possa incrementare la produttività globale dell'1-2%, traducendosi in profitti aggiuntivi per miliardi di dollari ogni anno.

Nonostante la corsa del titolo, Morgan Stanley considera le azioni TSMC "estremamente attraenti", poiché scambiano a circa 15 volte gli utili stimati per il 2027, una valutazione inferiore alla media storica che potrebbe attirare nuovi flussi di capitale da parte degli investitori istituzionali.
Condividi
```