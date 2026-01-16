TSMC, Morgan Stanley alza TP: volano margini e investimenti per l'IA

Morgan Stanley

(Teleborsa) -ha rivisto al rialzo le proprie stime su, portando il target price a 2.088 dollari taiwanesi (un incremento del 5% rispetto al precedente target) e confermando il titolo come "Top Pick". La decisione segue la pubblicazione di risultatidefiniti "esplosivi" e di unasugli investimenti superiore alle aspettative del mercato.Il principale motore della revisione è stata la forza dei. Nel quarto trimestre del 2025, TSMC ha registrato un margine lordo del 62,3%, superando ampiamente le previsioni. Per il primo trimestre del 2026, l'azienda stima margini ancora più elevati, compresi tra il 63% e il 65%. Questaè sostenuta da una combinazione di fattori: revisioni dei listini prezzi, miglioramenti della produttività e un contributo sempre maggiore dei ricavi legati all'intelligenza artificiale. Di conseguenza, TSMC ha alzato il proprio obiettivo di margine lordo a lungo termine al 56% o superiore, rispetto al precedente 53%.L'azienda ha annunciato unmassiccio per il 2026, con una spesa in conto capitale (capex) stimata tra 52 e 56 miliardi di dollari. Morgan Stanley prevede che tale cifra possa salire ulteriormente a 59 miliardi nel 2027, riflettendo l'accelerazione nell'espansione delle(incluse quelle in Arizona e Taiwan) e i costi più elevati per ledestinate ai nodi produttivi avanzati (2nm e 3nm).Secondo gli analisti, ilper lo sviluppo dell'non è la disponibilità di energia, ma la fornitura di. TSMC ha alzato le stime di crescita annuale composta (CAGR) per i ricavi da semiconduttori IA al 55-59% per il periodo 2024-2029, prevedendo che l'adozione dell'IA possa incrementare la produttività globale dell'1-2%, traducendosi in profitti aggiuntivi per miliardi di dollari ogni anno.Nonostante la corsa del titolo, Morgan Stanley considera le, poiché scambiano a circa 15 volte gli utili stimati per il 2027, una valutazione inferiore alla media storica che potrebbe attirare nuovi flussi di capitale da parte degli investitori istituzionali.