New York: sell-off per CoStar

(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale, che mostra un -14,83%.

Lo scenario su base settimanale di CoStar rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La situazione di medio periodo di CoStar resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 70,7 USD. Supporto visto a quota 64,34. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 77,06.

