New York: Verisk Analytics scende verso 198,4 USD

(Teleborsa) - A picco la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari
, che presenta un pessimo -10,97%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Verisk Analytics
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Verisk Analytics
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 198,4 Dollari USA con area di resistenza individuata a quota 213,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 190,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)