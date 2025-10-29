Milano 15:45
Parigi: performance negativa per Thales

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, in flessione del 2,45% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Thales rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Thales, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 244,6 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 250,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 242,6.

