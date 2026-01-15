Parigi: rosso per Thales

azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa

Thales

CAC40

Thales

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l', con una flessione del 2,96%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 256,9 Euro con primo supporto visto a 253,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 252,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)