Parigi: rosso per Thales

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa
, con una flessione del 2,96%.
La tendenza ad una settimana di Thales
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo di Thales
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 256,9 Euro con primo supporto visto a 253,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 252,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)