Parigi: risultato positivo per Capgemini

(Teleborsa) - Avanza la società attiva nella fornitura di servizi IT
, che guadagna bene, con una variazione del 2,85%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Capgemini
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Capgemini
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 135,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 130,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 140.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)