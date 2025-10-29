Milano 15:45
43.193 +0,15%
Nasdaq 15:45
26.145 +0,51%
Dow Jones 15:46
47.925 +0,46%
Londra 15:46
9.744 +0,49%
Francoforte 15:45
24.158 -0,50%

Parigi: risultato positivo per Capgemini

Migliori e peggiori
Parigi: risultato positivo per Capgemini
(Teleborsa) - Avanza la società attiva nella fornitura di servizi IT, che guadagna bene, con una variazione del 2,85%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Capgemini più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Capgemini è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 135,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 130,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 140.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
