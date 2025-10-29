Milano 15:46
43.182 +0,12%
Nasdaq 15:46
26.132 +0,46%
Dow Jones 15:46
47.925 +0,46%
Londra 15:46
9.744 +0,49%
Francoforte 15:46
24.147 -0,54%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Fineco

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il leader italiano nell'equity trading, che tratta in utile del 2,37% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fineco evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fineco rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Fineco è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 19,83 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 19,53. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 20,13.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
