Piazza Affari: Avio si muove verso il basso

(Teleborsa) - In forte ribasso l'azienda aerospaziale italiana
, che mostra un -4,5%.
La tendenza ad una settimana di Avio
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Avio
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 37,48 Euro con tetto rappresentato dall'area 41,73. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 35,72.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)