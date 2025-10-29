Milano 15:47
Piazza Affari: Avio si muove verso il basso

Migliori e peggiori, Spazio
Piazza Affari: Avio si muove verso il basso
(Teleborsa) - In forte ribasso l'azienda aerospaziale italiana, che mostra un -4,5%.

La tendenza ad una settimana di Avio è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Avio suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 37,48 Euro con tetto rappresentato dall'area 41,73. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 35,72.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
