Milano 15:47
43.177 +0,11%
Nasdaq 15:47
26.133 +0,46%
Dow Jones 15:47
47.933 +0,48%
Londra 15:47
9.743 +0,47%
Francoforte 15:47
24.138 -0,58%

Piazza Affari: moderato recupero per il FTSE Italia All-Share Financials

Il FTSE Italia All-Share Financials fa un piccolo salto in avanti dello 0,50%, portandosi a 36.647,04 punti.
