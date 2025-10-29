Piazza Affari: performance negativa per Maire

(Teleborsa) - Retrocede il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction
, con un ribasso del 2,04%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Maire
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Maire
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 13,67 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,29. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 14,05.
