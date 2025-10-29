Milano 15:48
Piazza Affari: performance negativa per Maire

(Teleborsa) - Retrocede il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, con un ribasso del 2,04%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Maire evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Maire è in rafforzamento con area di resistenza vista a 13,67 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,29. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 14,05.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
