Piazza Affari: pioggia di acquisti su Maire

gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction

FTSE Italia Mid Cap

Maire

azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture

(Teleborsa) - Effervescente il, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,10%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Lo status tecnico dell'mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 13,73 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 14,12. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 13,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)