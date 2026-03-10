Piazza Affari: pioggia di acquisti su Maire

(Teleborsa) - Effervescente il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction
, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,10%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap
, ad evidenza del fatto che il movimento di Maire
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo status tecnico dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 13,73 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 14,12. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 13,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)