Milano 13:52
45.014 +2,25%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:53
10.403 +1,50%
Francoforte 13:53
23.905 +2,12%

Piazza Affari: pioggia di acquisti su Maire
(Teleborsa) - Effervescente il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,10%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap, ad evidenza del fatto che il movimento di Maire subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo status tecnico dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 13,73 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 14,12. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 13,5.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
