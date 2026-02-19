Piazza Affari: i venditori si accaniscono su Maire

(Teleborsa) - A picco il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction
, che presenta un pessimo -4,68%.
Lo scenario su base settimanale di Maire
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 15,65 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 15,07. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 16,23.
