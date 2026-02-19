Milano 11:54
45.771 -1,27%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 11:54
10.613 -0,69%
Francoforte 11:54
25.063 -0,85%

Piazza Affari: i venditori si accaniscono su Maire

Migliori e peggiori
Piazza Affari: i venditori si accaniscono su Maire
(Teleborsa) - A picco il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che presenta un pessimo -4,68%.

Lo scenario su base settimanale di Maire rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 15,65 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 15,07. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 16,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```