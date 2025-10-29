Milano
Mercoledì 29 Ottobre 2025, ore 16.07
Spagna, PIL (QoQ) nel terzo trimestre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
29 ottobre 2025 - 09.10
Spagna,
PIL nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,6%
, in calo rispetto al precedente +0,8% (in linea con le stime degli analisti).
