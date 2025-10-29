Milano 15:50
43.149 +0,05%
Nasdaq 15:50
26.113 +0,39%
Dow Jones 15:50
47.909 +0,42%
Londra 15:50
9.742 +0,47%
Francoforte 15:50
24.104 -0,72%

Spagna, Vendite dettaglio (YoY) in settembre

Spagna, Vendite dettaglio in settembre su base annuale (YoY) +4,2%, in calo rispetto al precedente +4,7%.
