Stellantis, tra i migliori a Piazza Affari

(Teleborsa) - Ben comprate le azioni di Stellantis
, registrando una delle performance migliori del FTSE MIB
della mattinata odierna. Il titolo della casa automobilistica sta registrando un progresso del 3,02% a fronte di un frazionale +0,59% del principale listino milanese.
Acquisti che potrebbero essere sostenuti anche dagli ultimi dati pubblicati dall'Acea
, l'Associazione europea dei costruttori, che hanno rilevato un aumento delle immatricolazioni in Europa sia a settembre che nei 9 mesi 2025. In particolare, Stellantis registra a settembre un +11,5% trainata da Fiat (+15,6%), Citroen (+29,4%), Opel (+14,6%) e Alfa Romeo (+72%).