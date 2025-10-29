Verizon batte le stime su utili e abbonati. Guidance confermata

Verizon Communications

(Teleborsa) - L'azienda di telecomunicazioni statunitenseha chiuso ilcon risultati superiori alle attese per, confermando la. Isi sono attestati a(+1,5% su base annua), leggermente sotto le previsioni di LSEG (34,3 miliardi), mentre l’utile per azione rettificato è stato di 1,21 dollari, sopra le stime di 1,19 dollari.L’è salito adi dollari dai 3,4 miliardi di un anno fa, con unrettificato di 12,8 miliardi (+2,4%). Il flusso di cassa operativo nei primi nove mesi ha raggiunto 28 miliardi, con un free cash flow di 15,8 miliardi. Ilè sceso a 112 miliardi, rafforzando la posizione finanziaria.Ilha trainato la crescita: i ricavi dei servizi sono saliti del 2,1% a 21 miliardi, mentre quelli da apparecchiature hanno registrato +5,2%. Verizon ha aggiunto 44.000 nuovi abbonati postpaid, più del doppio rispetto alle stime di FactSet (19.000), beneficiando delle promozioni legate al lancio dei nuovi iPhone. Ilha visto ricavi in crescita del 2,9% e un ARPA medio di 147,9 dollari (+2%), mentre la rete broadband ha superato i 13,2 milioni di clienti (+11,1%).Il nuovo CEOha annunciato una"audace e fiscalmente responsabile" per ridefinire la traiettoria di Verizon, puntando su unacentrata sule su un modello operativo più snello.