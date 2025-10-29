Verizon batte le stime su utili e abbonati. Guidance confermata

(Teleborsa) - L'azienda di telecomunicazioni statunitense Verizon Communications
ha chiuso il terzo trimestre 2025
con risultati superiori alle attese per utili
e nuovi abbonati
, confermando la guidance annuale
. I ricavi
si sono attestati a 33,8 miliardi di dollari
(+1,5% su base annua), leggermente sotto le previsioni di LSEG (34,3 miliardi), mentre l’utile per azione rettificato è stato di 1,21 dollari, sopra le stime di 1,19 dollari.
L’utile netto
è salito a 5,1 miliardi
di dollari dai 3,4 miliardi di un anno fa, con un EBITDA
rettificato di 12,8 miliardi (+2,4%). Il flusso di cassa operativo nei primi nove mesi ha raggiunto 28 miliardi, con un free cash flow di 15,8 miliardi. Il debito netto
è sceso a 112 miliardi, rafforzando la posizione finanziaria.
Il business wireless
ha trainato la crescita: i ricavi dei servizi sono saliti del 2,1% a 21 miliardi, mentre quelli da apparecchiature hanno registrato +5,2%. Verizon ha aggiunto 44.000 nuovi abbonati postpaid, più del doppio rispetto alle stime di FactSet (19.000), beneficiando delle promozioni legate al lancio dei nuovi iPhone. Il segmento consumer
ha visto ricavi in crescita del 2,9% e un ARPA medio di 147,9 dollari (+2%), mentre la rete broadband ha superato i 13,2 milioni di clienti (+11,1%).
Il nuovo CEO Dan Schulman
ha annunciato una strategia di trasformazione
"audace e fiscalmente responsabile" per ridefinire la traiettoria di Verizon, puntando su una cultura aziendale
centrata sul cliente
e su un modello operativo più snello.