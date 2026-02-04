Ferragamo, Barclays conferma rating e TP causa "visibilità limitata sul ritmo di ripresa degli utili"

(Teleborsa) - Nel suo ultimo report, Barclays
ha aggiornato le stime
su Salvatore Ferragamo
dopo le vendite del quarto trimestre 2025
, che hanno evidenziato numeri incoraggianti per quanto riguarda il canale DTC (Direct to Consumer), ma con performance ancora fortemente negative e volatili nel canale wholesale.
Il broker ha leggermente modificato la suddivisione trimestrale
delle nostre stime di vendita per l'anno fiscale 2026, mantenendo sostanzialmente invariati i dati dell'anno fiscale 2026. Data la mancanza di commenti sui margini e l'assenza di una conference call successiva al comunicato, Barclays ha mantenuto sostanzialmente invariate anche le stime di conto economico per il 2025 e il 2026.
In dettaglio, la banca d'affari ha marginalmente alzato le stime per le vendite del primo e secondo trimestre 2026 e conseguentemente quelle per l'intero 2026, ora attese a 985 milioni (982 mln in precedenza). Prevista nel 2026 una crescita cFX del 5% nel canale DTC mentre il canale wholesale contribuirà ancora negativamente, attestandosi al -2% cFX. Confermate poi le stime per l'EBIT rettificato atteso rispettivamente a 5 milioni nel 2025 e a 26 milioni nel 2026.
Nel complesso, gli analisti confermano il rating Underweight e un prezzo obiettivo di 4,90 euro
, che incorpora un downside potenziale di circa il 24% sul prezzo di chiusura del 2 febbraio (6,44 euro), "poiché in questa fase abbiamo ancora una visibilità limitata sul ritmo di ripresa degli utili
".
Ferragamo pubblicherà i risultati dell'anno fiscale 2025 il 6 marzo prossimo.(Foto: © Michael Spring/123RF)