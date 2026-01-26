The Platform Group centra la guidance: fatturato 2025 balza a 728 milioni di euro

(Teleborsa) - The Platform Group
, società tedesca attiva nel software per soluzioni di piattaforma, ha annunciato che i risultati per l'esercizio 2025 sono stati in linea con le previsioni
. Nel corso dell'esercizio 2025, le previsioni sono state riviste al rialzo due volte, l'ultima delle quali il 31 luglio 2025. La performance positiva del business è stata trainata da una forte crescita organica, dall'espansione della base di partner, dall'aumento del numero di clienti attivi e dal contributo degli utili delle società acquisite durante il periodo di riferimento, si legge in una nota.
Il GMV
è aumentato del 44% su base annua, raggiungendo 1,3 miliardi di euro nell'esercizio 2025, in linea con la guidance più recente pubblicata il 31 luglio 2025. Il fatturato
è aumentato del +38,8% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 728 milioni di euro, in linea con la guidance più recente, che si attesta tra 715 e 735 milioni di euro.
L'EBITDA rettificato
è ammontato a 55 milioni di euro (anno precedente: 33,3 milioni di euro), rientrando nell'intervallo di guidance aumentato tra 54 e 58 milioni di euro. Ciò rappresenta un aumento del 65,3% su base annua. Il margine EBITDA rettificato è migliorato al 7,6% (anno precedente: 6,3%). L'utile netto
è aumentato da 32,7 a 46,5 milioni di euro, con una crescita del +42,2%.
La leva finanziaria netta
(rapporto tra debito netto e EBITDA rettificato) è migliorata a 2,2 (anno precedente: 2,6).(Foto: Sigmund su Unsplash)