The Platform Group centra la guidance: fatturato 2025 balza a 728 milioni di euro

The Platform Group

(Teleborsa) -, società tedesca attiva nel software per soluzioni di piattaforma, ha annunciato che. Nel corso dell'esercizio 2025, le previsioni sono state riviste al rialzo due volte, l'ultima delle quali il 31 luglio 2025. La performance positiva del business è stata trainata da una forte crescita organica, dall'espansione della base di partner, dall'aumento del numero di clienti attivi e dal contributo degli utili delle società acquisite durante il periodo di riferimento, si legge in una nota.Ilè aumentato del 44% su base annua, raggiungendo 1,3 miliardi di euro nell'esercizio 2025, in linea con la guidance più recente pubblicata il 31 luglio 2025. Ilè aumentato del +38,8% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 728 milioni di euro, in linea con la guidance più recente, che si attesta tra 715 e 735 milioni di euro.L'è ammontato a 55 milioni di euro (anno precedente: 33,3 milioni di euro), rientrando nell'intervallo di guidance aumentato tra 54 e 58 milioni di euro. Ciò rappresenta un aumento del 65,3% su base annua. Il margine EBITDA rettificato è migliorato al 7,6% (anno precedente: 6,3%). L'è aumentato da 32,7 a 46,5 milioni di euro, con una crescita del +42,2%.La(rapporto tra debito netto e EBITDA rettificato) è migliorata a 2,2 (anno precedente: 2,6).