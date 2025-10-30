Analisi Tecnica: CHF/USD del 29/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre
Risultato positivo per il Franco rosso crociato contro USD, che lievita dello 0,81%.
L'esame di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,8019 e primo supporto individuato a 0,7955. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,8083.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)