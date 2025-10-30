Milano 10:01
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 29/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre

Appiattita la performance del cambio Euro / Yen, che porta a casa un modesto -0,07%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro contro Yen giapponese. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 177,72. Primo supporto visto a 176,91. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 176,64.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
