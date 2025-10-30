Milano 10:01
Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 29/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre

Piccolo passo in avanti per il derivato italiano, che porta a casa un misero +0,28%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Future sul FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 43.225. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 42.380. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 44.070.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
