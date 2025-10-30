Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 29/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre
Modesto guadagno per il Light Sweet Crude Oil, che avanza di poco a +0,63%.
Il grafico attuale del greggio WTI evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 59,8. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 61,46. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 59,12.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)