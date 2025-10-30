Milano 10:04
Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,25%

Il CAC40 apre appena sotto la parità a 8.180,35 punti

In breve, Finanza
Lieve ribasso per l'indice di Parigi, in flessione dello 0,25%, a quota 8.180,35 in apertura.
