Milano 10:04
42.989 -0,59%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 29-ott
47.632 0,00%
Londra 10:04
9.705 -0,52%
Francoforte 10:04
24.151 +0,11%

Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,54%

L'Indice Hang Seng chiude la seduta a 26.487,38 punti

In breve, Finanza
Hong Kong riporta un guadagno dello 0,54%, terminando a 26.487,38 punti.
