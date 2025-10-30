Milano
Giovedì 30 Ottobre 2025, ore 10.21
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata cauta per Shanghai (-0,05%)
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (-0,05%)
L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 3.986,14 punti
In breve
,
Finanza
30 ottobre 2025 - 08.20
Non si allontana dalla parità Shanghai, che mostra un deludente -0,05%, archiviando la seduta a 3.986,14 punti.
