Milano 10:04
42.989 -0,59%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 29-ott
47.632 0,00%
Londra 10:04
9.705 -0,52%
Francoforte 10:04
24.151 +0,11%

Borsa: Giornata cauta per Shanghai (-0,05%)

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 3.986,14 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (-0,05%)
Non si allontana dalla parità Shanghai, che mostra un deludente -0,05%, archiviando la seduta a 3.986,14 punti.
Condividi
```