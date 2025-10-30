Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 29/10/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 3,4 miliardi di euro, con un incremento di ben 552,8 milioni, pari al 19,40% rispetto ai precedenti 2,85 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,4 miliardi azioni della seduta precedente a 0,43 miliardi.A fronte dei 749 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 296 azioni. In lettera invece 412 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 41 stocks.