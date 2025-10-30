Milano 17:35
43.202 -0,09%
Nasdaq 18:18
25.881 -0,91%
Dow Jones 18:18
47.759 +0,27%
Londra 17:35
9.760 +0,04%
Francoforte 17:35
24.119 -0,02%

Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,53%

Il CAC40 archivia la giornata a 8.157,29 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,53%
Parigi segna un mediocre calo dello 0,53%, terminando gli scambi a 8.157,29 punti.
Condividi
```