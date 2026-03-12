Milano 17:35
44.456 -0,71%
Nasdaq 19:29
24.602 -1,45%
Dow Jones 19:29
46.756 -1,39%
Londra 17:35
10.305 -0,47%
Francoforte 17:35
23.590 -0,21%

Borsa: Perde poco Francoforte, in flessione dello 0,21%

Il DAX archivia la giornata a 23.589,65 punti

Francoforte segna un mediocre calo dello 0,21%, terminando gli scambi a 23.589,65 punti.
