Milano 10:06
43.001 -0,56%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 29-ott
47.632 0,00%
Londra 10:06
9.707 -0,50%
Francoforte 10:06
24.160 +0,15%

Francia, Consumi familiari (MoM) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Francia, Consumi familiari (MoM) in settembre
Francia, Consumi familiari in settembre su base mensile (MoM) +0,3%, in aumento rispetto al precedente +0,2% (la previsione era 0%).

(Foto: © Aleksandr Grechaniuk / 123RF)
Condividi
```