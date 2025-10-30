Milano 14:31
42.944 -0,69%
Nasdaq 14:31
25.936 -0,70%
Dow Jones 14:31
47.495 -0,29%
Londra 14:31
9.709 -0,49%
Francoforte 14:31
24.084 -0,17%

Francoforte: risultato positivo per Hellofresh

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per Hellofresh, che avanza bene del 3,68%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hellofresh più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Hellofresh, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 7,181 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 7,861 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 6,755.

