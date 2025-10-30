Italgas chiude i 9 mesi con oltre 500 milioni di utile. Gallo: "Guardiamo al futuro con fiducia"

(Teleborsa) - Gli indicatori economico-finanziari e operativi dei primi nove mesi del 2025 di Italgas
crescono a doppia cifra. I dati, spiega la società, "tengono conto dell’importante cambiamento di perimetro rispetto allo stesso periodo 2024, con il consolidamento di 2i Rete Gas a partire dal 1 aprile 2025".
Nei primi nove mesi del 2025, il Gruppo Italgas ha registrato ricavi totali adjusted
per 1.800,5 milioni di euro, in aumento del 37,5%, e un EBITDA adjusted
cresciuto del 35,6%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, raggiungendo 1.368,9 milioni di euro. L’EBIT
adjusted pari a 879,6 milioni di euro è in crescita del 45,2% rispetto allo stesso periodo del 2024.L’utile netto adjusted
attribuibile al Gruppo al 30 settembre 2025 si attesta a 494,9 milioni di euro, in aumento del +36,8% rispetto al 30 settembre 2024 (361,7 milioni di euro).
Il flusso di cassa
da attività operativa si è attestato a 1.006,9 milioni di euro, in crescita di 294 milioni rispetto al corrispondente periodo del 2024, permettendo di coprire interamente gli investimenti realizzati nel periodo e parte dei dividendi pagati. L’evoluzione del debito nel periodo riflette principalmente il controvalore pagato per l’acquisizione di 2i Rete Gas, al netto dei proventi dell’aumento di capitale, e il consolidamento del relativo indebitamento finanziario netto.
Nei primi nove mesi del 2025, gli investimenti tecnici
hanno raggiunto 773,3 milioni di euro, consentendo la realizzazione di circa 634 chilometri di reti di distribuzione del gas. Sono state avviati gli investimenti per la trasformazione digitale delle reti di 2i Rete Gas, con l’obiettivo di allinearle agli standard del Gruppo.Paolo Gallo, Amministratore Delegato di Italgas
, ha così commentato: Anche i primi nove mesi del 2025 si sono chiusi con risultati molto positivi
. Tutti i principali indicatori economici e finanziari registrano progressi a doppia cifra, grazie al consolidamento di 2i Rete Gas, alla riduzione dei costi e alle prime efficienze generate dal processo di fusione. Le performance conseguite nei primi 9 mesi dell’anno confermano l’efficacia delle azioni strategiche implementate e la solidità del modello di business, capace di generare valore in
modo continuo e sostenibile nel tempo. Un modello che ha nella competenza, nella determinazione e nell’energia delle donne e degli
uomini Italgas il motore più autentico in grado di trasformare la visione in risultati, come accaduto in occasione dell’integrazione completata a tempo di record. Ed è grazie a loro che guardiamo al futuro con fiducia
, consapevoli di poter continuare a costruire, insieme, una storia di successo e di progresso duraturo".