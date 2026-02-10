Harley-Davidson, la perdita si allarga a 279,3 milioni di dollari nel quarto trimestre

Harley-Davidson

(Teleborsa) -, iconica casa motociclistica statunitense, ha chiuso ilcon un fatturato consolidato in calo del 28%, a causa di un calo del 10% dei ricavi di Harley-Davidson Motor Company (HDMC) e del 59% dei ricavi di Harley-Davidson Financial Services (HDFS). Nel quarto trimestre, la perdita operativa consolidata è stata di 361 milioni di dollari, rispetto a una perdita operativa consolidata di 193 milioni di dollari registrata nello stesso periodo dell'anno precedente.La società ha registrato nel quarto trimestre unadi 279,3 milioni di dollari, pari a 2,44 dollari per azione, rispetto alla perdita di 116,9 milioni di dollari, pari a 93 centesimi per azione, registrata un anno prima. Gli analisti, secondo dati FactSet, prevedevano una perdita per azione di 1,12 dollari e una perdita rettificata di 1,07 dollari per azione.Sull', il fatturato consolidato è diminuito del 14% rispetto all'anno precedente. Tale calo è stato determinato da una diminuzione del 13% di HDMC e da una diminuzione del 16% di HDFS. Sull'intero anno, l'utile operativo consolidato è diminuito del 7%, a causa di una perdita di HDMC e di utili record di HDFS. La perdita operativa annuale di LiveWire è stata di 75 milioni di dollari, in linea con le aspettative."Mentreper la società, stiamo adottando misure mirate per stabilizzare il business, ripristinare la fiducia dei concessionari e allineare l'attività all'ingrosso alla domanda al dettaglio - ha dichiarato il- Sebbene i risultati a breve termine riflettano queste azioni, i progressi che stiamo vedendo rafforzano la nostra fiducia nel ripristino in corso e nella nostra capacità di ricostruire gli utili e il flusso di cassa a lungo termine di Harley-Davidson. Con un marchio iconico, una comunità di motociclisti profondamente fedele e una rete di concessionari senza pari, crediamo che Harley-Davidson sia ben posizionata mentre tracciamo un percorso chiaro verso il futuro".Per l', la società prevede: vendite globali al dettaglio di motociclette HDMC da 130.000 a 135.000 unità; utile operativo HDMC da una perdita di 40 milioni di dollari a un utile di 10 milioni di dollari; utile operativo HDFS da 45 a 60 milioni di dollari; perdita operativa di LiveWire da 70 a 80 milioni di dollari; investimenti di capitale di Harley-Davidson, Inc. da 175 a 200 milioni di dollari