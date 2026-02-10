Harley-Davidson, la perdita si allarga a 279,3 milioni di dollari nel quarto trimestre

(Teleborsa) - Harley-Davidson
, iconica casa motociclistica statunitense, ha chiuso il quarto trimestre 2025
con un fatturato consolidato in calo del 28%, a causa di un calo del 10% dei ricavi di Harley-Davidson Motor Company (HDMC) e del 59% dei ricavi di Harley-Davidson Financial Services (HDFS). Nel quarto trimestre, la perdita operativa consolidata è stata di 361 milioni di dollari, rispetto a una perdita operativa consolidata di 193 milioni di dollari registrata nello stesso periodo dell'anno precedente.
La società ha registrato nel quarto trimestre una perdita
di 279,3 milioni di dollari, pari a 2,44 dollari per azione, rispetto alla perdita di 116,9 milioni di dollari, pari a 93 centesimi per azione, registrata un anno prima. Gli analisti, secondo dati FactSet, prevedevano una perdita per azione di 1,12 dollari e una perdita rettificata di 1,07 dollari per azione.
Sull'intero anno
, il fatturato consolidato è diminuito del 14% rispetto all'anno precedente. Tale calo è stato determinato da una diminuzione del 13% di HDMC e da una diminuzione del 16% di HDFS. Sull'intero anno, l'utile operativo consolidato è diminuito del 7%, a causa di una perdita di HDMC e di utili record di HDFS. La perdita operativa annuale di LiveWire è stata di 75 milioni di dollari, in linea con le aspettative.
"Mentre concludiamo un anno difficile
per la società, stiamo adottando misure mirate per stabilizzare il business, ripristinare la fiducia dei concessionari e allineare l'attività all'ingrosso alla domanda al dettaglio - ha dichiarato il CEO Artie Starrs
- Sebbene i risultati a breve termine riflettano queste azioni, i progressi che stiamo vedendo rafforzano la nostra fiducia nel ripristino in corso e nella nostra capacità di ricostruire gli utili e il flusso di cassa a lungo termine di Harley-Davidson. Con un marchio iconico, una comunità di motociclisti profondamente fedele e una rete di concessionari senza pari, crediamo che Harley-Davidson sia ben posizionata mentre tracciamo un percorso chiaro verso il futuro".
Per l'intero anno 2026
, la società prevede: vendite globali al dettaglio di motociclette HDMC da 130.000 a 135.000 unità; utile operativo HDMC da una perdita di 40 milioni di dollari a un utile di 10 milioni di dollari; utile operativo HDFS da 45 a 60 milioni di dollari; perdita operativa di LiveWire da 70 a 80 milioni di dollari; investimenti di capitale di Harley-Davidson, Inc. da 175 a 200 milioni di dollari