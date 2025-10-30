Italia, Motus-E presenta il Manifesto della Ricarica

(Teleborsa) - Dal, nonostante il preoccupante ritardo del Paese in termini di penetrazione dei veicoli elettrici.in termini di quota di mercato delle auto full electric, pari al 5,2% nei primi 9 mesi dell’anno contro il 18,1% della media europea, il 16,1% medio Ue, il 18,1% della Germania, il 18,2% della Francia, l’8,4% della Spagna e il 22,1% del Regno Unito. E siamo dietro anche a Paesi come Portogallo (21,4%), Ungheria (8,4%), Lettonia (7,1%), Estonia (7%), Lituania (6,9%), Repubblica Ceca (5,6%) e Grecia (5,5%) (Dati ACEA).Oggi a Roma,. Il documento raccoglie cinque proposte per garantire che la rete di ricarica a uso pubblico italiana sia sempre più capillare, efficiente e conveniente, per aiutare il Paese a colmare il divario con il resto d’Europa sulla diffusione della mobilità elettrica.Un- aggiornato dal Governo nel 2024 -, sulla base dei quali gli operatori hanno messo a punto i propri piani d’azione:Numeri che si confrontano con, e che richiedono in prospettiva una rete di ricarica estremamente densa e competitiva, che bisogna costruire oggi, anche se i volumi non dovessero centrare gli ambiziosi target prefissati."Il settore della ricarica attrae investimenti, crea occupazione e rappresenta un fattore abilitante imprescindibile per lo sviluppo nazionale della nuova mobilità", sottolinea il"eppure, è costretto a misurarsi con ea iter autorizzativi farraginosi e diversi in ogni Comune, alle difficoltà incontrate per la copertura della rete autostradale e alla presenza di tariffe regolate che rendono impossibile abbassare i costi di ricarica a beneficio degli automobilisti".Tutti problemi da fronteggiare peraltro in una fase in cui l’esiguo numero di veicoli ricaricabili circolanti in Italia, e il conseguente limitato tasso di utilizzo delle infrastrutture, mina profondamente la sostenibilità degli investimenti."Questo manifesto nasce perda cui prendere le mosse perper accompagnare la transizione tecnologica dei trasporti, e per contribuire a scongiurare che l’Italia diventi un Paese di Serie B per il mercato automobilistico, con ripercussioni industriali e sociali potenzialmente drammatiche", conclude il, sottolineando che "mentre in Europa si dibatte ancora sul 2035, nel mondo. Non è più il tempo di discutere sulle date, se vogliamo davvero rimanere competitivi e salvare stabilimenti e occupazione dobbiamo lavorare tutti insieme su una politica industriale europea seria e rivolta all’innovazione. La recente corsa agli incentivi, oltretutto,, che potrà solo aumentare nei prossimi anni grazie alla crescente offerta di modelli sempre più interessanti e concorrenziali in tutti i segmenti".in capo agli operatori della ricarica, allineandoli agli altri grandi Paesi europei, per garantire prezzi finali al pubblico più competitivi.e per dare piena applicazione alle normative europee in tema di decarbonizzazione del settore trasporti, dando immediata applicazione a quanto previsto dalla direttiva sulle energie rinnovabili (RED III)., per assicurare la completa infrastrutturazione delle arterie del Paese per la mobilità delle persone e il trasporto merci lungo tutto il territorio nazionale., per garantire rientro e stabilità degli investimenti.attraverso strumenti di monitoraggio e programmazione su cui far convergere i dati e gli scenari di tutti gli stakeholder.