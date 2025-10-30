Milano 14:31
Italia, Tasso disoccupazione in settembre

Italia, Tasso disoccupazione in settembre pari a +6,1%, in aumento rispetto al precedente +6% (la previsione era +6%).

