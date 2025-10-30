Milano 10:09
43.022 -0,51%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 29-ott
47.632 0,00%
Londra 10:09
9.709 -0,48%
Francoforte 10:09
24.167 +0,18%

Londra: positiva la giornata per Standard Chartered

Migliori e peggiori
Londra: positiva la giornata per Standard Chartered
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo bancario con sede a Londra, che tratta in utile del 2,51% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Standard Chartered rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Standard Chartered classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 15,77 sterline e primo supporto individuato a 15,34. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 16,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```