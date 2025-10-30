Milano 17:35
New York: in perdita eBay

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - A picco la società di commercio globale, che presenta un pessimo -13,88%.

La tendenza ad una settimana di eBay è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di eBay classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 87,84 USD e primo supporto individuato a 83,63. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 92,05.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
