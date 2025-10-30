New York: in perdita eBay

società di commercio globale

(Teleborsa) - A picco la, che presenta un pessimo -13,88%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 87,84 USD e primo supporto individuato a 83,63. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 92,05.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)