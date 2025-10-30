New York: in perdita eBay

(Teleborsa) - A picco la società di commercio globale
, che presenta un pessimo -13,88%.
La tendenza ad una settimana di eBay
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di eBay
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 87,84 USD e primo supporto individuato a 83,63. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 92,05.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)